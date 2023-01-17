В Самарской области пьяный зять грозился убить тещу табуреткой

После ссоры в доме тещи молодой человек попал под уголовную статью Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области скоро предстанет перед судом 26-летний житель Клявлинского района. Молодой человек попал под уголовную статью, пригрозив убить табуреткой 38-летнюю тещу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Все случилось в декабре 2022 года в доме многодетной семьи. По словам пострадавшей, в один из дней к ней приехала 22-летняя дочь (состоит на учете в ПДН) вместе со своими сыновьями 2021 и 2022 годов рождения. Девушка пришла жить к матери после ссоры с мужем – безработным молодым человеком, который ранее был судим за кражу и угон авто. Он стоит на профилактическом учете как родитель, отрицательно влияющий на детей.

Вскоре после этого в дом, где, помимо женщины, живут ее 59-летний супруг и четверо детей от 7 месяцев до 9 лет, наведался зять. Он решил «навестить» своих сыновей, предварительно напившись. Молодой человек вел себя неадекватно, бранился на жену и размахивал кулаками. Мать девушки встала на ее защиту и едва не попала под горячую руку.

- Зять схватил табурет и замахнулся на меня. Говорил, что убьет, разобьет мне всю голову. Тут встал муж и оттолкнул его. Зять ударил его, а затем ушел, - рассказала женщина полицейским.

Потерпевшая восприняла слова молодого человека всерьез и обратилась к участковому. В отношении парня возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством». Недавно расследование было завершено. Правоохранители передали материалы на рассмотрение в суд.

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