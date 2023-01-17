В Самаре привезли порядка 7 км труб для работ в Куйбышевском и Железнодорожном районах

60 машин привезли трубы для водовода. Фото: "РКС-Самара"

В Самаре специалисты готовятся в замене и установке новых труб в Куйбышевском и Железнодорожном районах. На территории областной столицы местные жители будут получать мягкую питьевую воду.

По информации «РКС-Самара», в городе реализуют инвестиционную программу компании при поддержке регионального правительства и мэрии. Стоимость работы оценили в 2 млрд рублей. К насосно-фильтровальной станции подвезли полиэтиленовые трубы, которые доставили к месту строительства 1100 метров водовода.

Уже в скором времени специальный аппарат поможет уложить и соединить трубы в траншею. Работы планируют завершить в следующем году.

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