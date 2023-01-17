В Самаре возобновили водоснабжение дома № 269 по ул. Самарской после вмешательства прокурора

В адрес главного управляющего директора общества было внесено представление. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возобновили водоснабжение дома № 269 по улице Самарской после вмешательства прокурора Ленинского района. Проверку провели после обращения жительницы.

— ООО «Самарские коммунальные системы» не исполняло обязанность по организации водоснабжения жителям дома. Они длительное время оставались без воды из-за неисправности водоразборной колонки, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

В адрес главного управляющего директора общества было внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. Сейчас необходимые ремонтные работы произвели и водоснабжение жителям дома и близлежащих домов восстановили.

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