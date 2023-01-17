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НовостиОбщество17 января 2023 10:30

В Сызрани жителям МКД произвели перерасчет платы за электричество после вмешательства прокуратуры

Выяснилось, что в начислениях не учитывались показания счетчиков
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В результате сумма оплаты услуг за электроэнергию была уменьшена.

В результате сумма оплаты услуг за электроэнергию была уменьшена.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани жителям № 46 по улице Звездной удалось добиться перерасчета оплаты за электричество. Сделать это получилось после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

По данным ведомства, за 4 квартал 2022 года жильцам дома была начислена оплата за электроэнергию для общедомовых нужд. При этом показания счетчиков учтены не были. Сызранцы написали коллективное обращение в прокуратуру.

– По поручению прокуратуры ПАО «СамараЭнерго», АО «Самарская сетевая компания» и ООО УК «ДОМ» проверили обоснованность объемов оказанных услуг электроснабжения для общедомовых нужд. По результатам проверки их объем был уменьшен на 52 тыс. рублей, – пояснили в прокуратуре Сызрани.

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