В Сызрани жителям МКД произвели перерасчет платы за электричество после вмешательства прокуратуры

В результате сумма оплаты услуг за электроэнергию была уменьшена. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани жителям № 46 по улице Звездной удалось добиться перерасчета оплаты за электричество. Сделать это получилось после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

По данным ведомства, за 4 квартал 2022 года жильцам дома была начислена оплата за электроэнергию для общедомовых нужд. При этом показания счетчиков учтены не были. Сызранцы написали коллективное обращение в прокуратуру.

– По поручению прокуратуры ПАО «СамараЭнерго», АО «Самарская сетевая компания» и ООО УК «ДОМ» проверили обоснованность объемов оказанных услуг электроснабжения для общедомовых нужд. По результатам проверки их объем был уменьшен на 52 тыс. рублей, – пояснили в прокуратуре Сызрани.

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