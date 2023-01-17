Более 90 млрд рублей федеральной поддержки привлекли в бюджет Самарской области в 2022 году

Всего в рамках нацпроектов планируется ввести 24 крупных социальных объекта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2022 году в бюджет Самарской области удалось привлечь более 90 миллиардов рублей федеральной поддержки. Об этом сообщили 16 января во время совещания в правительстве региона.

Положительными итогами прошлого года стали признанное на федеральном уровне лидерство региона в вводе жилья, социальных объектов, строительстве дорог и благоустройстве. Было отремонтировано более 700 км автодорог, возведено свыше 1,8 миллиона квадратных метров жилья. Как отмечают в правительстве региона, на 2023 год задачи еще более значимые.

Работы начнутся, когда наступит теплая погода, а пока будут решаться все подготовительные вопросы по проектированию, экспертизе и закупке необходимых материалов. Всего в рамках нацпроектов планируется ввести 24 крупных социальных объекта.

Также достижением минувшего года стало то, что из 148 целевых показателей нацпроектов регион выполнил 143. В эксплуатацию ввели 15 объектов капстроительства, а с учетом отремонтированных зданий, число превышает 70.

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