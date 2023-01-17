В одной из сельских школ Самарской области оборудуют вход для людей с ограниченными возможностями

В школе планируют устранить нарушения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Безенчукском районе Самарской области прокуратура выявила нарушения в сфере социальной защиты. В селе Звезда одна из школ не была оборудована для людей с ограниченными возможностями.

По информации прокуратуры Самарской области, на входе в школу правоохранители не обнаружили таблички «Брайля» и кнопки вызова персонала. Сотрудники ведомства внесли представления и рекомендовали устранить нарушения закона, а также предупредили о возбуждении административного дела.

Директора школы привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 3000 рублей. Устранение нарушений взяли на контроль.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.