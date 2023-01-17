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НовостиПроисшествия17 января 2023 10:43

В одной из сельских школ Самарской области оборудуют вход для людей с ограниченными возможностями

Правоохранители выявили нарушения
Алена ПРОВКИНА
В школе планируют устранить нарушения

В школе планируют устранить нарушения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Безенчукском районе Самарской области прокуратура выявила нарушения в сфере социальной защиты. В селе Звезда одна из школ не была оборудована для людей с ограниченными возможностями.

По информации прокуратуры Самарской области, на входе в школу правоохранители не обнаружили таблички «Брайля» и кнопки вызова персонала. Сотрудники ведомства внесли представления и рекомендовали устранить нарушения закона, а также предупредили о возбуждении административного дела.

Директора школы привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 3000 рублей. Устранение нарушений взяли на контроль.

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