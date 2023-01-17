Россиянам рассказали, как отдохнуть почти два месяца и потратить 22 дня отпуска

Отдохнуть подольше позволит правильная прибавка к отпуску праздничных выходных Фото: Антон ПИКУС

Жителям России рассказали, как отдохнуть почти два месяца и потратить при этом всего 22 дня отпуска. Для этого необходима правильная прибавка выходных, приуроченных к государственным праздникам, пишет ФАН.

Так, специалисты советуют взять отгулы с 20 по 22 февраля 2023 года и совместить их с выходными по случаю Дня защитника Отечества. Таким образом, в последний месяц зимы можно будет отдохнуть целых девять дней.

Кроме того, россияне могут устроить себе небольшой отпуск в марте – взять отгулы на 6, 7, 9, 10 число и прибавить их к Международному женскому дню. Майские праздники можно будет продлить, если взять дополнительные выходные со 2 по 5 и с 10 по 12 число. Общее количество дней отпуска тогда возрастет до 16.

Еще девять дней можно отдохнуть в июне, если взять отгулы после Дня России, который в 2023 году выпадает на понедельник. Столько же продлится отдых и в ноябре, если взять дополнительные выходные с 7 по 10 число.

Таким образом, если совместить 22 дня основного отпуска с государственными праздниками и выходными, то россияне смогут отдохнуть почти два месяца (52 дня).

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