В Самарской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

В регионе зарегистрировали еще 162 случая гриппа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшую неделю выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. В частности, гриппом заболели 162 жителя региона. Об этом сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

– Рост заболеваемости отмечается в нескольких возрастных группах. Количество заболевших детей в возрасте 0-2 года увеличилось на 14,3%, 7-14 лет – на 9,1%, 15 лет и старше – на 160,5%. При этом дети в возрасте 3-6 лет стали болеть реже – заболеваемость снизилась на 33,3%, – рассказали в управлении Роспотребнадзора Самарской области.

Отмечается, что число случаев ОРВИ выше. Инфекцию обнаружили у 17 614 человек. Этот показатель выше эпидпорога на 108,3%. Рост заболевания был зафиксирован во всех возрастных группах.

Кроме того, в регионе по-прежнему наблюдается циркуляция вирусов гриппа А (H1N1), гриппа В, парагриппа, аденовирусов и риновирусов.

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