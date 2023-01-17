Тела двоих мужчин нашли в гараже в Самаре 16 января 2023 года

Следователи уже установили предварительную причину гибели мужчин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в понедельник, 16 января 2023 года, на улице 2-й Кубанской в Самаре произошло ЧП. В гараже возле одного из домов нашли тела двоих мужчин.

Насколько известно, личности погибших уже установлены. Это мужчины 33 и 35 лет. Также правоохранители установили и предварительную причину их гибели. Смерть мужчин могла наступить из-за отравления окисью углерода, то есть выхлопными газами.

- В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, - сообщили «КП-Самара» в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства и детали случившегося.

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