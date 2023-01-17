В Самарской области за неоднократное нарушение правил водитель окажется в колонии

Дорожные полицейские задержали водителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области автолюбитель несколько раз нарушил правила дорожного движения. Молодой человек неоднократно садился за руль в состоянии алкогольного опьянения.

По информации ГИБДД Тольятти, местный житель рассказал, что возле жилого дома нетрезвый водитель управляет отечественным автомобилем. Сотрудники дорожной полиции выехали на место и задержали 22-летнего парня, от которого исходил сильный запах спиртного. Автолюбитель отказался проходить медицинское освидетельствование. Оказалось, водителя и ранее привлекали к уголовной ответственности за пьяное вождение.

Водитель отбыл наказание в колонии-поселении. Теперь ему грозит 2 года и 6 месяцев в колонии общего режима.

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