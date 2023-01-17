В Самаре у жителей дома на ул. Водников изымут квартиры

Такое решение принято в связи с реконструкцией объекта. Фото: правительство Самарской области

Власти планируют изъять квартиры у жителей дома №22/4 по улице Водников в Самаре. Соответствующее постановление появилось на официальном сайте городской администрации.

– Участок и многоквартирный дом с расположенными в нем помещениями необходимо изъять для муниципальных нужд. Основанием для этого служит распоряжение первого заместителя главы Самары «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции», – сообщается в постановлении.

Здание, о котором идет речь, известно самарцам как дом торгово-промышленного товарищества Н.Е. Башкирова. Оно было построено в 1850 году и сегодня является памятником архитектуры регионального значения.

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