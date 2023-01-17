В Самаре у жителей дома на ул. Водников изымут квартиры

Такое решение принято в связи с реконструкцией объекта.
Фото: правительство Самарской области
Власти планируют изъять квартиры у жителей дома №22/4 по улице Водников в Самаре. Соответствующее постановление появилось на официальном сайте городской администрации.
– Участок и многоквартирный дом с расположенными в нем помещениями необходимо изъять для муниципальных нужд. Основанием для этого служит распоряжение первого заместителя главы Самары «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции», – сообщается в постановлении.
Здание, о котором идет речь, известно самарцам как дом торгово-промышленного товарищества Н.Е. Башкирова. Оно было построено в 1850 году и сегодня является памятником архитектуры регионального значения.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.