В Самарской области чиновника привлекли к ответственности за игнорирование жалоб

Сотрудника управления привлекли к дисциплинарной ответственности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Отрадный Самарской области должностное лицо привлекли к ответственности. Чиновник проигнорировал жалобы местных жителей.

По информации прокуратуры Самарской области, специалисты управления капитального строительства администрации города привлекли к ответственности. Поводом для возбуждения дела стало нерассмотренное дело. Горожане отметили, что службы не расчистили двор. Сотрудники ведомства провели проверку. На указанное обращения должностные лица не ответили своевременно.

Чиновник признал свою вину. В адрес руководителя управления внесли представление. Чиновника привлекли к дисциплинарной ответственности.

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