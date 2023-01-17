Нейросеть преобразила животных Самарского зоопарка, соединив их портреты с именами

Самарский зоопарк принял участие в флешмобе с генерированием нейросетью картинок

Повальный флешмоб с генерированием нейросетью картинок не обошел Самару. Его подхватил местный зоопарк. Сотрудники учреждения загрузили в специальное приложение фото животных и показали, как бы они выглядели в симбиозе со своими именами.

Так, тигр Кактус прибрел дополнительный зеленый окрас и иголки, как у одного из самых неприступных растений. Ослу по имени Заяц нейросеть добавила характерные длинные уши. А сова Вьюга частично превратилась в снежную стихию.

Питон Мурзик немного стал похож на кошку. Милые ушки нейросеть ему не добавила, но мордочку слегка подправила. Сильнее всего изменился верблюд Лексус. Вместо двух горбов у него появился «панцирь» почти как у черепахи. Он напоминает кузов машины с лобовым и боковыми стеклами.

Верблюд Лексус получил вместо двух горбов кузов машины / Фото: Самарский зоопарк

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