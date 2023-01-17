В Самаре за первые недели 2023 года с городских улиц вывезли 33 тонны снега

Работы по очистке территорий продолжаются. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Службы продолжают расчищать Самару от снежных завалов. Работа ведется на постоянной основе. По данным городской администрации, за первые недели 2023 года с территории города вывезли несколько тонн снега.

– За истекший период с территории города вывезено 58 900 тысяч тонн снега. С 1 по 15 января – свыше 33 тысяч тонн. Площадки работают в штатном режиме, – рассказал руководитель департамента дорожного городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.

Отмечается, что с 1 по 16 января 2023 года в Самаре выпало 28,4 мм снежных осадков. Сейчас в уборке города задействовано 234 единицы техники. На улицах работает 3331 человек.

Как сообщили в мэрии, в первую очередь внимание уделяется участкам, по которым возникли замечания, а также территориям, которые просили привести в порядок самарцы. Все недочеты по уборке будут устранены в ближайшее время.

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