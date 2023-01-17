Жилой корпус построят при доме-интернате для престарелых в Самаре за 594 млн рублей

В Самаре ищут подрядчика для строительства нового корпуса при социальном учреждении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре при доме-интернате для престарелых и инвалидов появится жилой корпус. На его проектирование и строительство власти готовы выделить 594 млн рублей. Заказчиком работ выступает ГКУ «Управление капитального строительства». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит провести подготовительные и земляные работы, обустроить фундамент и основания. Возвести несущие и наружные ограждающие конструкции, сделать кровлю, провести фасадные и внутренние отделочные работы. Также подрядчику нужно будет смонтировать в здании все инженерные системы.

Итоги электронного аукциона подведут 1 февраля 2023 года. Контракт, который подпишут с победителем, будет действовать до 31 декабря 2024 года.

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