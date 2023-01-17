Семья с грудным ребенком отравилась угарным газом в Самаре

Семье с маленьким ребенком потребовалась госпитализация Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В течение одних суток 15 января 2022 года в разных городах Самарской области две семьи пострадали от отравления угарным газом. К счастью, все живы, но члены одной из семей сейчас лечатся в стационаре.

В Отрадном в одной из квартир дома по улице Пионерской от угарного газа пострадали 57-летняя женщина, а также мужчины в возрасте 23, 30 и 61 года. После медицинского осмотра семья отправлена на амбулаторное лечение.

А вот для жителей поселка Зубчаниновка в Самаре последствия едва не оказались трагическими. 32-летняя женщина и ее дети – 11-летний мальчик и девочка-малышка, которой еще не исполнилось и года, – госпитализированы из квартиры дома по улице Днепровской.

- В обоих случаях предварительная причина – нарушение правил эксплуатации газового оборудования, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Случаи с отравлением угарным газом фиксировались ранее также в Кинель-Черкассах и Самаре.

Сотрудники экстренных служб напоминают гражданам, что угарный газ не имеет характерного запаха. В этом его главная опасность.

- Попав в организм человека, газ воздействует на нервную систему, и пораженный человек засыпает, не может принять никаких мер по своему спасению, - поясняют в МЧС.

Во избежание трагедии нужно регулярно проверять исправность газовых приборов и систем вытяжки и вентиляции.