В Самаре водитель маршрутки мастурбировал на глазах у пассажиров

Мужчине грозит увольнение из транспортной организации / Фото: ЧП Самара

Утром во вторник, 17 января 2023 года, жители Самары стали свидетелями вопиющего случая. Водитель маршрутки № 261 прямо во время поездки занимался самоудовлетворением. При этом его не смущало, что рядом с ним сидят пассажиры. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

– Сегодня утром ехала на работу в маршрутке № 261. Находилась почти рядом с водителем – на переднем сидении. Он всю дорогу занимался мастурбацией! – написала самарчанка по имени Ольга.

Пассажирка была в шоке. Несмотря на это, она все же запечатлела водителя-онаниста на камеру. Самарчанка специально выложила его фото в соцсети, чтобы придать огласку этой истории и чтобы мужчину привлекли к ответственности. Интернет-пользователей возмутила эта ситуация: «А потом он людям этими руками сдачу дает. Это просто аморально!».

Ситуацию прокомментировали в ГУ МВД по Самарской области. По данным ведомства, водитель уже установлен – это гражданин РФ. Его уволят из транспортной организации. По факту случившегося будет проведена проверка.

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