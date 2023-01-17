Стала известна география распространения коронавируса в Самарской области 17 января 2023 года

Всего с начала пандемии в регионе заболели 493 927 жителя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 17 января 2023 года обнаружили еще несколько случаев коронавирусной инфекции. Статистику за прошедшие сутки предоставили в областном правительстве.

– За сутки в регионе было проведено 9 754 исследований на КВИ. У 174 человек диагноз подтвердился, 24 пациента были госпитализированы, – информируют в правительстве Самарской области.

Самая высокая статистика заболеваемости оказалась в Тольятти. Там заболели 70 жителей. В Самаре зафиксировали 54 случая COVID-19. В Безенчукском районе болезнь подхватили 10 человек, в Новокуйбышевске 9.

В Богатовском районе и Сызрани было обнаружено 6 случаев заболевания, еще 5 – в Октябрьске. В Похвистневском районе и Похвистнево заболели по 3 человека, в Борском районе и Чапаевске – по 2. В Ставропольском, Большечерниговском, Хворостянском и Шигонском районах зафиксировали по одному случаю коронавируса.

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