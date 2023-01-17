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НовостиСпорт17 января 2023 13:41

Игорь Осинькин объяснил, зачем «Крыльям» нужен Рассказов

Защитник «Спартака» тренируется с самарской командой
Евгений ЕГОРОВ
Николай Рассказов прибыл в расположение "Крыльев"

Николай Рассказов прибыл в расположение "Крыльев"

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов прилетел на сбор «Крыльев Советов» в Турцию. В ближайшее время стороны согласуют условия перехода футболиста в самарскую команду. Ранее сообщалось, что столичный клуб готов отпустить игрока без компенсации.

При этом в контрольном матче «Крыльев Советов» с азербайджанским «Сумгаитом» 17 января Рассказов участия не принимал.

- До подписания контракта он играть пока не будет, - приводит Metaratings.ru слова главного тренера «Крыльев» Игоря Осинькина.

Также наставник самарской команды аргументировал, для чего «Крыльям» нужен еще один крайний защитник в лице Рассказова при наличии Бейла, Костанцы, Горшкова и Зотова.

- В прошлом году у нас было три крайних защитника очень высокого уровня, но все трое одновременно не были доступны, наверное, ни разу. Мы не хотим снова оказаться в ситуации дефицита игроков, - пояснил Игорь Осинькин.