Двое мужчин обокрали железнодорожную организацию в Самарской области

Имущество они продали, а деньги потратили. Фото: пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте

Одна из железнодорожных организаций Самарской области подверглась нападению преступников. Неизвестные проникли в помещение и вынесли оргтехнику на 115 тысяч рублей. Подробности сообщили в пресс-службе Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

Преступление было совершено на предприятии в Октябрьске. Злоумышленники забрали 4 монитора, 4 системных блока, принтер, сканер и принадлежности к ним. Представители компании обратились в полицию.

Сотрудники Сызранского линейного отдела нашли подозреваемых в квартире одного из них. Там же они обнаружили часть украденного имущества. Подозреваемые – ими оказались 27-летние местные жители – сознались в содеянном. По словам мужчин, они продали часть техники, а деньги потратили. Выяснилось, что ранее задержанные уже были судимы за аналогичные преступления.

По данному факту было возбуждено дело по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

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