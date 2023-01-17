Резкое похолодание до -23 градусов ждет самарцев 18 января 2023 года

23-градусный мороз будет держаться в Самарской области с 18 по 20 января 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самарской области ждет очередное резкое похолодание. В ближайшие дни температура воздуха в регионе может опуститься до -23 градусов. Информация об этом размещена на сайте Приволжского УГМС.

Так, мороз нагрянет в Самарскую область в ночь на среду, 18 января 2023 года. Столбик термометра опустится до -12…-18 градусов, местами до -23. Днем температура воздуха будет держаться в пределах -7…-12 градусов. Скорость южного, юго-восточного ветра составит 6-11 м/с.

В ночь на Крещение, 19 января 2023 года, ожидается -12…-17 градусов. Местами будет еще холоднее – до -18…-23 градусов. Юго-восточный ветер сбавит скорость до 5-10 м/с. Днем температура воздуха ожидается -7…-12 градусов. В пятницу, 20 января 2023 года, синоптики прогнозируют аналогичную погоду.

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