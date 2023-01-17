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НовостиОбщество17 января 2023 14:09

В Самаре службы расчищают улицу Белорусскую, отремонтированную в рамках нацпроекта

Работы на участке ведутся с утра
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Специалисты отмечают, что качественное содержание позволит увеличить срок службы дороги.

Специалисты отмечают, что качественное содержание позволит увеличить срок службы дороги.

Фото: администрация Самары

Утром во вторник, 17 января, дорожные службы приступили к очистке улицы Белорусской. В 2022 году она была приведена в порядок в рамках дорожного нацпроекта. Теперь специалисты занимаются качественным содержанием дороги. По их словам, это позволит увеличить срок ее службы.

– В первую очередь нужно свести количество снега на проезжей части к минимуму. Из-за температурных «качелей» он тает, а вода замерзает на асфальтобетонном покрытии. Это неизбежно ведет к появлению выбоин и ям. Уборка позволяет снизить количество осадков, а вместе с ними – вероятность разрушений, – рассказали в администрации Самары.

Отмечается, что качество уборки дорог, отремонтированных в рамках нацпроекта, находится на постоянном контроле.

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