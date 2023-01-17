В Самарской области замначальника налоговой службы заподозрили во взяточничестве

Преступления были совершены в период с 2019 по декабрь 2021 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области заместитель начальника отдела Межрайонной инспекции ФНС попал под внимание следователей. Его заподозрили в получении взятки. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

Следствие полагает, что преступления были совершены в период с 2019 по декабрь 2021 года. Предположительно, замначальника налоговой службы получил частями 214 тысяч рублей. Деньги ему передавал индивидуальный предприниматель. Они предназначались «за общее покровительство и попустительство по службе».

Богатовский межрайонный следственный отдел возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по статье 290 УК РФ «Получение взятки». Расследование продолжается.

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