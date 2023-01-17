Эксперты позитивно оценили результаты работы Сбера в 2022 году

Сегодня банк представил сокращенную отчетность по российским стандартам бухучета (РСБУ) за декабрь и весь 2022 год. Чистая прибыль банка в прошлом месяце подскочила на 40,1% по сравнению с данными за декабрь 2021 года — до 125,5 млрд рублей, а за январь-декабрь составила 300,2 млрд рублей. Чистый процентный доход в декабре увеличился на 19,5% до 176,5 млрд рублей, за весь год – на 5,2% до 1,70 трлн рублей. Чистый комиссионный доход поднялся на 16,7% до 67,5 млрд рублей в ноябре и на 6,2% до 614,8 млрд рублей по итогам всего прошлого года. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты назвали результаты положительными и оптимистичными не только для самого Сбербанка, но и для всего банковского сектора.

- Банк представил позитивные операционные результаты, они оказались в рамках ожиданий. Последние два месяца банк устойчиво генерирует прибыль (124,7 млрд руб. в ноябре и 125,5 млрд руб. в декабре). Чистый процентный доход в декабре вырос на 10,9% м/м до 176,5 млрд руб., чистый комиссионный доход вырос на 18% м/м до 67 млрд руб. Драйвером роста доходов стали ипотечное и прочее розничное кредитование, а также увеличение платежных оборотов. Операционные расходы до резервов ожидаемо выросли в декабре (+25% м/м), но по итогам года они оказались на 5% ниже за счет программы по повышению эффективности, — считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

По словам старшего аналитика BCS Global Markets Елены Царевой, в целом 2022 год был очень сложный, и результаты по году у банка она называет хорошими — он показал существенную прибыль.

- Банк в конце года показал очень хороший рост доходов. Декабрь был очень сильный, тем более конец года был поддержан стоимостью риска. Плюс нам нравится, что по итогам года есть снижение операционных расходов, — пояснила она.

По словам директора Группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Ирины Носовой, ожидания АКРА в отношении укрепления позиций Сбербанка по сравнению с результатами сложного для банковской системы 1-го полугодия 2022 года оправдались.

- Выход банка на положительный финансовый результат по итогам 2022 года послужит основным источником прибыли всего банковского сектора в целом, — заключила она.