В Самару придут сильные снегопады в конце января 2023 года

Дорожные службы усилят работу по очистке города. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Конец текущего и начало следующего месяца будут непростыми для работников дорожной службы. В Самару придут сильные снегопады, поэтому работа по очистке улиц будет усилена. Об этом стало известно на совещании в мэрии.

– По прогнозам у нас конец января и февраль будут снежными. Поэтому настраиваемся на круглосуточную работу вместе с управляющими компаниями. Очистка территорий не должна отходить на второй план, – отметила мэр города Елена Лапушкина.

По данным властей, за первые недели 2023 года в городе выпало 28,4 мм снежных осадков. С 1 по 15 января службы вывезли более 33 тонн снега.

Отметим, что синоптики обещают снегопады в Самарской области примерно с 27 января. Об этом сообщают специалисты Gismeteo. Согласно прогнозу, обильные снежные осадки задержатся в регионе вплоть до конца февраля.

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