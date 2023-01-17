Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Самаре на Крещение

Жители города смогут с удобством добраться до купели. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в крещенскую ночь 18 января 2023 года усилят работу общественного транспорта. Такое решение было принято для удобства жителей. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

– Завтра до полуночи будет продлено время работы маршрутов, проходящих по Волжскому проспекту. Это автобусы №61 и 261, – информируют городские власти.

Напомним, на Крещение в Самаре будут работать четыре купели. Три откроются в храмах, одна – на Полевом спуске. Здесь расширят место для купаний, установят деревянные сходни и железные ограждения, включат освещение. Жители смогут переодеться в специально оборудованных местах, выпить горячего чаю и согреться в пунктах обогрева. Рядом будут дежурить спасатели и медицинские работники.

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