Самара вошла в топ-3 городов РФ по количеству выпавших в январе осадков

За неделю в Самаре выпало чуть меньше месячной нормы осадков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начало 2023 года в Самаре оказалось щедрым на осадки. В новогодние праздники в городе прошли сильные снегопады. Это позволило областной столице попасть в топ-3 городов России по количеству выпавших осадков. Данный рейтинг составили эксперты Яндекс Погоды.

– В период новогодних праздников выпало довольно большое количество осадков. Лидерами среди наиболее «снежных» городов стали Уфа и Самара, не отстает от них и Омск, – рассказал руководитель Яндекс Погоды Александр Ганьшин.

По данным специалистов, с 31 декабря по 8 января в Самаре выпало 32.4 мм осадков в жидком эквиваленте. Это чуть меньше месячной нормы. Увеличилась и высота снежного покрова. Если в начале праздников она составляла 19 см, то к 8 января сугробы «выросли» до 31 см.

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