В Самаре скончался заслуженный врач РСФСР Владимир Шевский

Владимир Шевский отдал медицине более полувека. Фото: министерство здравоохранения Самарской области

В Самаре скончался известный врач, управленец регионального Минздрава Владимир Шевский. Мужчина ушел из жизни на 82-м году. Об этом сообщили министерстве здравоохранения Самарской области.

– Коллектив министерства здравоохранения, медицинское сообщество Самарской области выражают глубокие соболезнования родным и близким Владимира Илельевича в связи с тяжелой утратой, – поделились в Минздраве региона.

Владимир Шевский посвятил медицине всю жизнь. В 1965 году после выпуска из Куйбышевского медицинского он начал работать акушером-гинекологом в больнице им. Пирогова. В 1975 году занял должность заместителя начальника Главного управления здравоохранения. После на протяжении 25 лет возглавлял экономическую службу областного отдела здравоохранения.

Владимир Шевский известен не только медицинскими заслугами, но и работой в законотворческой сфере. Он является одним из авторов закона РФ «О медицинском страховании граждан в РФ» и других федеральных законов. Владимир Шевский также принимал участие в разработке Программы государственных гарантий медицинской помощи населению, нового хозяйственного механизма в здравоохранении. Концепция развития здравоохранения России была также создана при его участии.

За свою обширную деятельность Владимир Шевский удостоен звания «Заслуженный врач РСФСР» и награжден знаком «Отличник здравоохранения СССР».