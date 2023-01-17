В Самаре взяли под охрану «Дом специалистов» на улице Галактионовской

Объект был построен в 30-е годы прошлого века Фото: правительство Самарской области

В Самаре взяли под охрану здание на улице Галактионовской, 38. Речь идет об известном самарцам «Доме специалистов». Информация отражена в документах регионального УГООКН.

– Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом специалистов», – следует из опубликованного постановления.

Согласно документации, охране подлежит само здание и его строительные конструкции, а также внешний архитектурный облик дома, декор.

«Дом специалистов» был построен на пересечении улиц Галактионовская и Ленинградская в 1934-1936 годах. Он состоял из 12 секций, в каждой из которых было по 15 квартир. Здание было предназначено для творческой элиты Самары.