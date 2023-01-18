В Самаре в 8-й раз прошла благотворительная акция «Рождение добра»

Участников акции ждала встреча с Дедом Морозом и увлекательные мастер-классы. Фото: vk.com/rozhdenie_dobra

В январе 2023 года в Самаре прошла гуманитарно-благотворительная акция «Рождение добра». Ежегодное мероприятие состоялось в Духовно-просветительском центре «Кириллица». Участие в нем приняли сотни детей и подростков с ментальными нарушениями, а также дети-сироты ГКУ СО «ЦП ДОПР «Иволга»

– Дети поводили хороводы, приняли участие в мастер-классах и встретили Деда мороза. Также состоялся зажигательный концерт. Дети и взрослые насладились искусством иллюзиониста, а театральная постановка не оставила никого равнодушным, – рассказали организаторы акции.

В конце мероприятия все дети получили сразу два подарки: сладости и конструктор-часы-копилку.

В этом году акция «Рождение добра» состоялась в 8-й раз. Организаторами выступили председатель Совета отцов Самарской области Александр Чернышев, Духовно-просветительский центр «Кириллица», настоятель протоиерей о. Андрей Зуев.

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