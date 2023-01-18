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НовостиОбщество18 января 2023 4:11

Самарская область примет участие в конкурсе инновационных проектов для железнодорожного транспорта

Всего участвовать будут четыре региона
Ирина СИНЕГУБОВА
В этом году участвовать могут все юридические лица. Фото: Куйбышевская ЖД

В этом году участвовать могут все юридические лица. Фото: Куйбышевская ЖД

Куйбышевская железная дорога объявила конкурс инновационных проектов для научно-технического и инновационного развития железнодорожного транспорта. Участие примут четыре региона, в числе которых и Самарская область.

Другие три – Республики Татарстан и Мордовия и Ульяновская область. В этом году участвовать могут все юридические лица: университеты, резиденты технопарков, малые инновационные предприятия и др.

При оценке проектов будут исходить из программ и стратег развития ОАО «РЖД», а также открытыми запросами на инновации. Победители конкурса смогут получить финансовую поддержку и направить ее на разработку/доработку прототипа и организацию его испытаний на инфраструктуре железной дороги.

А может даже стать партнером ОАО «РЖД». С 2020 по 2022 годы в рамках поддержки инновационных проектов 25 проектов получили гранты.