В Самаре оборудовали официальную крещенскую купель на Полевом спуске

У проруби установили палатки и деревянные сходни. Фото: Ольга НОВИКОВА

В этом году власти Самары вновь оборудовали крещенскую купель на Полевом спуске. Именно это официальное место для купания традиционно остается самым популярным у горожан. Площадку сделали максимально комфортной. Об этом сообщили в администрации города.

– Здесь подключено уличное освещение, установлены деревянные сходни и железные ограждения, место для купаний расширено. Купель организована согласно всем требованиям безопасности, – отметил руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Самары Олег Ивахин.

Рядом с купелью установлены палатки для переодевания и пункты обогрева, где жители могут выпить горячий чай. За безопасностью горожан будут следить спасатели и медики.

Одновременно с этим будет вестись контроль за людьми, которые решили окунуться в несанкционированных местах. В ночь на 19 января во всех районах организуют патрулирование.

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