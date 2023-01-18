В Тольятти мошенник обещал пенсионерке компенсировать вклад в финансовую пирамиду, совершенный в 1991 году

Старушка поверила злоумышленнику и отдала свои сбережения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжает распространяться новый вид мошенничества. Преступники пытаются забрать у граждан деньги под разными предлогами. В частности, они обещают компенсации, подарки или бонусы. Недавно на такую схему попалась 83-летняя жительница Тольятти. Женщина планировала получить компенсацию за вклад в финансовую пирамиду, а в результате осталась без денег. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, пенсионерке позвонил неизвестный и сообщил, что ей могут начислить 500 тысяч рублей. Эта сумма – якобы компенсация за вклад в финансовую пирамиду, который женщина совершила еще в 1991 году. Однако для получения средств нужно было выполнить некоторые манипуляции.

– Мужчина пояснил, что для оформления компенсации нужно оплатить часть денег. Якобы они нужны, чтобы он смог заполнить документацию и провести «необходимые операции». Мужчина гарантировал, что эти затраты впоследствии вернутся, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Пенсионерка поверила и перевела мошеннику 129 тысяч рублей. После незнакомец перестал выходить на связь. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.

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