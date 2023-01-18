В Самарской области больше года ищут без вести пропавшую девушку из Похвистнево

О местонахождении пропавшей до сих пор ничего неизвестно. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области продолжается розыск 20-летней Ульяны О. В последний раз девушку видели 25 ноября 2021 года. Около 19:00 она ушла из своего дома на ул. Революционной, 105 в городе Похвистнево и до сих пор не вернулась.

– Ориентировка с приметами девушки направлена в службы и подразделения самарской полиции, организации правоохранительной направленности и волонтерам. Сотрудники полиции продолжают устанавливать местонахождение пропавшей, – информируют в ГУ МВД по Самарской области.

Пропавшей на вид 19 лет, рост – 175 см. У нее ромбовидное лицо, средний скошенный лоб, дугообразные брови, средний прямой нос и карие глаза. Размер обуви девушки 42-43. В день исчезновения Ульяна была одета в синюю вязаную шапку, фиолетовый пуховик, черные брюки и черные ботинки.

Всех, кто видел девушку или располагает информацией о ее местонахождении, просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(937)790-50-02, 8(84656)2-34-69, 102.

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