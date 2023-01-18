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НовостиОбщество18 января 2023 5:19

Годовую премию получил каждый третий самарец по итогам 2022 года

Женщин денежно поощряли чаще мужчин
Ирина СИНЕГУБОВА
Больше премировали жителей Самары в возрасте 35-44 лет.

Больше премировали жителей Самары в возрасте 35-44 лет.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу сервиса SuperJob годовую премию получил каждый третий работающий самарец по итогам 2022 года.

В опросе, проведенном с 9 по 13 января 2023 года, приняли участие работодатели и трудоустроенные представители экономически активного населения Самары.

Женщин по итогам 2022 года поощряли чаще, чем мужчин. Так, 45% представительниц прекрасного пола получили годовую премию, в то время как только 22% мужчин. Больше премировали жителей Самары в возрасте 35-44 лет. При этом, более молодые и более зрелые сотрудники удостоились денежного поощрения в меньшем количестве.

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