В Самарской области задержали пенсионера за хранение оружия «на всякий случай»

Пенсионер ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Большечерниговском районе Самарской области полицейские задержали 64-летнего местного жителя, который незаконно хранил оружие.

— Согласно исследованию, мужчина хранил в доме огнестрельное оружие, а именно самодельно-переделанное двуствольное охотничье ружье, модели ТОЗ-63, калибр 16 мм, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Как выяснилось, ружье он нашел на трассе возле села и хранил «на всякий случай», без цели сбыта. Согласно данным сотрудников полиции, мужчина нигде не работает, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и нарушение ПДД.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до четырех лет.

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