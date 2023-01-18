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НовостиОбщество18 января 2023 5:55

В Самаре отправят под снос недостроенный подземный паркинг на ул. Советской Армии

Объект был признан самовольной постройкой
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Парковка находится во дворе жилого дома

Парковка находится во дворе жилого дома

Фото: Яндекс.Карты

В Самаре снесут подземный двухэтажный паркинг, расположенный во дворе жилого дома на улице Советской Армии, 240 «Б». Объект не был достроен, его признали самовольной постройкой. Информация сообщается на сайте госзакупок.

Власти уже нашли подрядчика, который займется сносом паркинга. Победителем торгов было признано ООО «Европроект». Согласно документации, компании предстоит разработать проект организации работ, подготовить смету на снос объекта и провести госэкспертизу.

На все работы отведено 70 дней. Отмечается, что власти планировали потратить на снос 276 тысяч рублей, однако подрядчик предложил меньшую сумму. Работы будут выполнены за 45 360 рублей.

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