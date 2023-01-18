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НовостиОбщество18 января 2023 6:20

В Самаре арестовали спецтехнику, оборудование и Toyota Camry организации за долг в 165 млн рублей

Предприятие не платило налоги на протяжении нескольких лет
Ирина СИНЕГУБОВА
В случае непогашения задолженности все отправят на торги.

В случае непогашения задолженности все отправят на торги.

Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самаре организация задолжала по налогам более 165 миллионов рублей. За это судебные приставы арестовали спецтехнику, оборудование и автомобиль Toyota Camry.

— Предприятие не платило налоги на протяжении нескольких лет. Было возбуждено исполнительное производство о взыскании налоговой задолженности, — сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Судебные приставы выехали на место нахождения организации, где составили акт описи и ареста нескольких грузовых автомобилей с прицепом и подъемным механизмом, офисного оборудования, а также иномарки.

Теперь руководство должника-организации должно погасить долг в 165 миллионов рублей, иначе имущество к нему не вернется. В случае непогашения задолженности все отправят на торги.

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