В Самаре арестовали спецтехнику, оборудование и Toyota Camry организации за долг в 165 млн рублей

В случае непогашения задолженности все отправят на торги.
Фото: ГУ ФССП по Самарской области
В Самаре организация задолжала по налогам более 165 миллионов рублей. За это судебные приставы арестовали спецтехнику, оборудование и автомобиль Toyota Camry.
— Предприятие не платило налоги на протяжении нескольких лет. Было возбуждено исполнительное производство о взыскании налоговой задолженности, — сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.
Судебные приставы выехали на место нахождения организации, где составили акт описи и ареста нескольких грузовых автомобилей с прицепом и подъемным механизмом, офисного оборудования, а также иномарки.
Теперь руководство должника-организации должно погасить долг в 165 миллионов рублей, иначе имущество к нему не вернется. В случае непогашения задолженности все отправят на торги.
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