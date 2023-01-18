Под комплексное развитие отдадут две территории в Советском районе Самары

На обеих территориях планируется снести 10 аварийных домов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Под комплексное развитие отдадут 9,59 га двух несмежных территорий в Советском районе Самары. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Первая, площадью 7,61 га, расположена в границах улиц Советской Армии, Промышленности, Днепровской, переулка Планерного, проезда Девятого Мая, переулков Севастопольского, Карякина. А вторая находится в границах улиц Советской Армии, Гагарина, проезда Девятого Мая, переулка Брусчатого. Ее площадь составляет 1,98 га.

На реализацию решения о комплексном развитии территорий отводится семь лет с момента заключения договора. Документация по планировке должна быть подготовлена в течение девяти месяцев.

Предельный объем строительства – 306,8 тысяч кв. метров. На обеих территориях планируется снести 10 аварийных домов, нежилые здания, котельную, склад, механические мастерские и др.

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