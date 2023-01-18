В Самарской области мужчина подобрал карту и потратил все деньги на еду и алкоголь

Как только денежные средства закончились, он выбросил банковскую карту в урну. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Жигулевске 50-летняя местная жительница забыла банковскую карту на кассе и лишилась денежных средств.

— Женщина расплачивалась ею в продуктовом магазине и случайно оставила. Карту подобрал мужчина, который оплатил свои покупки в нескольких торговых точках города, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Вора задержали, им оказался 37-летний безработный местный житель, ранее судимый за кражу. По его словам, после удачного списания чужих денег, мужчина продолжил оплачивать еду, алкоголь. Как только денежные средства закончились, он выбросил банковскую карту в урну.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое может грозить местному жителю, – лишение свободы до шести лет со штрафом до 80 тысяч рублей и ограничением свободы до полутора лет.

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