В Тольятти оторвавшиеся от «ГАЗа» колеса отлетели в пешехода

ДТП произошло рано утром в Автозаводском районе. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Утром во вторник, 17 января 2023 года, в Тольятти произошло необычное ДТП с участием пешехода. Мужчина пострадал от колес, которые оторвались от автомобиля. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Все произошло в 6:10 на проспекте Степана Разина. Согласно материалам ГИБДД, 54-летний мужчина стоял на остановке в ожидании общественного транспорта. В этот момент мимо проезжал автомобиль «ГАЗ». Машина направлялась в сторону улицы Фрунзе. В районе дома №59 у авто оторвалась задняя левая пара колес, после чего они отлетели в стоявшего на остановке мужчину.

В результате ДТП 54-летний пешеход пострадал. Он был доставлен в больницу с места происшествия. Медработники назначили ему амбулаторное лечение. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

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