Житель Самарской области отправится в колонию на 8 лет за убийство на почве ревности

Труп мужчины с колото-резаными ранениями обнаружили летом 2023 года.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Богатовском районе Самарской области ранее неоднократно судимый местный житель отправится в колонию строгого режима на 8 лет за убийство.
— Утром 18 июля 2022 года в доме по улице Советской в селе Виловатое был обнаружен труп мужчины с колото-резаными ранениями. В тот же день задержали подозреваемого, — сообщили в прокуратуре Самарской области.
Местный житель частично признав вину. Как выяснилось, он приревновал сожительницу к убитому из-за ее отношений с ним. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Также частично были удовлетворены иски двух сестер покойного. В их пользу с осужденного взыскали по 500 тысяч рублей. Приговор суда уже вступил в законную силу.
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