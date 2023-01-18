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НовостиОбщество18 января 2023 8:10

Екатерина Колотовкина поддержала жительницу Самары, у которой пропал муж на СВО

От мужчины нет никаких вестей уже 10 месяцев
Анастасия ФИЛАТОВА
Семья военнослужащего передала вещи для других участников СВО

Семья военнослужащего передала вещи для других участников СВО

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жена командующего 2-й общевойсковой гвардейской армией Екатерина Колотовкина поддержала жительницу Самары, чей муж пропал в зоне СВО. Вестей от мужчины нет на протяжении 10 месяцев.

- В один из дней познакомилась в фойе Дома офицеров с женщиной. Она рассказала, что муж пропал без вести. О нем ничего неизвестно уже 10 месяцев, - написала на своей странице в соцсети Екатерина Колотовкина.

По словам председателя женсовета 2-й гвардейской армии, у мужчины есть сын. Ребенок вместе с мамой решил поддержать других участников СВО. Они принести в ОДО, где находится пункт сбора помощи военным, форму, носки и нижнее белье.

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