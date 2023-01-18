Екатерина Колотовкина поддержала жительницу Самары, у которой пропал муж на СВО

Семья военнослужащего передала вещи для других участников СВО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жена командующего 2-й общевойсковой гвардейской армией Екатерина Колотовкина поддержала жительницу Самары, чей муж пропал в зоне СВО. Вестей от мужчины нет на протяжении 10 месяцев.

- В один из дней познакомилась в фойе Дома офицеров с женщиной. Она рассказала, что муж пропал без вести. О нем ничего неизвестно уже 10 месяцев, - написала на своей странице в соцсети Екатерина Колотовкина.

По словам председателя женсовета 2-й гвардейской армии, у мужчины есть сын. Ребенок вместе с мамой решил поддержать других участников СВО. Они принести в ОДО, где находится пункт сбора помощи военным, форму, носки и нижнее белье.

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