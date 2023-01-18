В Самарской области «Гром» поймал в лесу студента-курьера с «солью»

Парень решил подзаработать и попал под уголовное дело Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области студент одного из вузов попал под уголовную статью. Молодого человека – гражданина одного из соседних республик – поймали на незаконном обороте синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Оперативники совместно с бойцами спецподразделения «Гром» задержали парня в лесополосе в Волжском районе. В его одежде и в спортивной сумке полицейские нашли девять свертков с 380 г «соли». Еще 2,85 кг наркотиков хранились в съемной квартире студента и в тайнике-закладке в Красноглинском районе Самары.

Парень рассказал, что в октябре 2022 года нашел в интернете объявление о работе курьером. Связался с работодателем, и тот пообещал высокий заработок. Студент должен был забирать наркотики из тайников, перевозить их, прятать и снимать на фото новое месторасположение. Прежде чем его задержали, он успел забрать из тайника только одну закладку.

В отношении молодого человека возбудили три уголовных дела по статье 228.1 УК РФ. На время расследования он будет находиться под стражей. Такую меру пресечения парню избрал суд.

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