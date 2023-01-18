В Ленинском районе Самары благоустроят 13 дворов в 2023 году

Всего в этом году по нацпроекту планируется благоустроить еще 46 дворов. Фото: администрация Самары

В 2023 году в Ленинском районе Самары будет благоустроено 13 дворов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

— Сейчас уже в ходе аукциона определена подрядная организация, которая займется благоустройством, с ней заключен муниципальный контракт, — рассказали в администрации Самары.

Для благоустройства выбрали 13 дворов на ул. Коммунистической, 7 и 9, ул. Чернореченской, 8 к. 2А, 3, 47 и 49, ул. Маяковского, 12, ул. Садовой, 256 и 210, ул. Ленинской, 196 и 200, ул. Красноармейской, 34, а также ул. Арцыбушевской, 167.

По данным адресам обновят внутриквартальные проезды и тротуарные дорожки, сделают современные детские и спортивные площадки. В 2022 году в Самаре по нацпроекту обновили 56 дворов, в этом планируется благоустроить еще 46 дворов.

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