Бывшего замначальника самарской ИК-5 осудили на 10 лет за взятки

Коррупционера приговорили к 10 годам колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 17 января 2023 года, Куйбышевский районный суд Самары внес приговор бывшему заместителю начальника ИК-5. Его признали виновным в получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По данным правоохранителей, мужчина получал незаконные вознаграждения от «постояльцев» колонии в период с декабря 2020-го по июль 2021 года. Он брал взятки с тех, кто хотел перевестись в облегченные условия отбывания наказания, изменить вид исправительного учреждения или избежать дисциплинарной ответственности за нарушение порядка. Следователи установили 8 эпизодов коррупционного преступления. В общей сложности экс-замначальника колонии получил от осужденных более 228 тысяч рублей.

Суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

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