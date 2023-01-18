Житель Самарской области жестоко убил приятеля, используя табурет, трость и топор

Мужчина 8 лет 6 месяцев проведет в исправительной колонии строгого режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Автозаводском районе Тольятти местный житель жестоко убил приятеля. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

— Мужчины выпивали и между ними произошла ссора. В ходе нее хозяин квартиры ударил гостя не менее трех раз табуретом с металлической основой по голове, не менее 25 раз металлической тростью по голове и рукам, трижды топором в шею, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Тело убитого житель Тольятти выволок из квартиры на лестничную площадку и накрыл одеялом. После этого он вымыл и убрал в шкаф топор, замыл следы крови в квартире и в подъезде, переоделся и пошел в пивной магазин. Возле него и был задержан полицейскими.

Ранее безработный мужчина уже был судим. Сейчас суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 8 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

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