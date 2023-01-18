В Самарской области вынесли приговор четырем участникам группы наркосбытчиков

Преступления были совершены на территории Отрадного и Кинель-Черкасского района. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кинельский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении группы наркосбытчиков. Четверо ее участников обвинялись в покушении на сбыт наркотиков. Информацию сообщили в региональной прокуратуре.

История группы началась в октябре 2019 года. Суд установил, что ее организатором выступил житель села Вольная Солянка. В состав преступной организации вошли две женщины и мужчина. Каждому отвели свою роль.

– В период с октября по декабрь 2019 года соучастники совершили на территории города Отрадного и Кинель-Черкасского района не менее десяти преступлений, распространив 47 грамм героина и 7 грамм марихуаны, – рассказали в прокуратуре Самарской области.

В понедельник, 16 января 2023 года, суд вынес им приговор. В зависимости от своих ролей в группе осужденные получили от 5 до 10 лет лишения свободы.

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