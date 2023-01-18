В Поволжье стали чаще брать кредиты на образование

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За 11 месяцев 2022 года в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях кредиты на образование в банке оформили на 74% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Вырос и объем займов, оформленных в данный период, – он превысил 351 млн рублей, что почти в 2 раза больше, чем за 11 месяцев 2021 года.

Наиболее часто кредиты на образование берут молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет – в 85% случаев, на втором месте клиенты банка в возрасте от 25 до 30 лет – 7,4%, на третьем – 35-45 лет – 3,7%. При этом наиболее активно образовательные кредиты оформляют женщины от 14 до 25 лет – почти в 50% случаев.

- Кредиты на образование являются крайне востребованными продуктами, и мы отмечаем, что их популярность постоянно возрастает. Особенность данного кредитного продукта в том, что он софинансируется государством, за счет чего такой кредит можно оформить по низкой ставке. К тому же оформлять кредит на образование можно с 14 лет. Это позволяет даже в столь юном возрасте самому выбирать свою образовательную траекторию, учиться брать ответственность и повышать свою финансовую грамотность, - говорит председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко.

Оформить кредит на образование могут абитуриенты и студенты вузов, имеющих государственную аккредитацию, начиная с 14 лет. Кредитными средствами можно оплатить не только первое образование, но и второе, и даже третье. Кроме того, кредит можно оформить для оплаты как всего срока обучения, так и определенного периода. Для оформления кредита не требуется подтверждать платежеспособность, предоставлять залог или поручительство.

Подробную информацию об условиях образовательного кредита с господдержкой можно найти на сайте банка.