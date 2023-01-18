Экс-замначальника самарской колонии № 5 признали виновным в получении взяток

Суд назначил бывшему заместителю главы ИК 10 лет колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд в Самаре вынес приговор бывшему заместителю начальника исправительной колонии № 5. Его признали виновным в коррупционном преступлении – получении восьми взяток от заключенных. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Следователи установили, что экс-замначальника ИК-5 незаконно обогатился в период с декабря 2020-го по июль 2021 года. В общей сложности он получил от осужденных более 228 тысяч рублей. За эти деньги мужчина помогал «постояльцам» колонии с переводом в облегченные условия пребывания, с изменением вида исправительного учреждения. Также он помогал им избежать дисциплинарное наказание за нарушение порядка.

Бывшего замначальника колонии уличили в получении взяток сотрудники отдела собственной безопасности ФСИН и подразделения ГУ МВД по Самарской области.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Отбывать он его будет в колонии строгого режима.

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